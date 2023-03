Barbie Vélez compartió una divertida foto de su bebé lookeado por primera vez por su marido: "Lo vistió él"

Muy contenta por su nuevo rol de mamá, Barbie Vélez comparte con sus fans los momentos más dulces con su marido, Lucas Rodríguez, y su bebito juntos, Salvador.

En esta oportunidad, la hija de Nazarena Vélez reveló que su pareja vistió por primera vez a su bebé. Y reveló la particular prenda que el joven eligió para su hijito.

"Hoy lo vistió el papá", expresó Barbie junto a emojis que lloran de risa, al pie de la foto de "Salvi" luciendo un body de un equipo de fútbol. G-plus

"Soy de Boca", puede leerse en la pequeña prenda, estrategia de Lucas para volverlo hincha de su amado club.

POR QUÉ BARBIE VÉLEZ NO LE QUIERE DAR LA MAMADERA A SU HIJO

"Ella no le quiere dar mamadera, lo está bancando como una campeona. Está evitando darle la mamadera porque si no después no quieren agarrar más la teta", cerró aclarando que su hija está "feliz pero rota".