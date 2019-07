A través de su cuenta de Instagram Calu Rivero (32)se muestra cercana con sus seguidores, muestra su vida y comparte aquello en lo que cree. Esta vez en la red social mostró su lado más sexy bailando en una habitación en Los Ángeles con los motivos que la ponen así de contenta.

“Adivina adivinador, ¿cuál es la correcta?”, empezó diciendo la actriz de Campanas en la noche, antes de detallar los motivos de su alegría: “1- Estoy enamoradísima y el amor me pone así. 2- Me amigué con mi periodo, con que me venga en los momentos menos oportunos, con que mi cuerpo a veces duela y esté incómodo. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada como conecté con mi cuerpo, mi feminidad y mi sangre. 3- Estoy feliz de estar en L.A. 4- Todas las anteriores son correctas”, finalizó la actriz, que está en pareja con el músico Joaquín Vítola, junto al sensual video.

¡Lluvia de corazones! Mirá el video de Calu Rivero para festejar el gran momento que vive.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​