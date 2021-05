El bailarín de Romina Richi contó qué pasó con Jimena Barón luego de los piropos de la cantante: "Hubo una charla"

El primero que se sorprendió al ver a Juan Manuel Palao al acompañar a Romina Richi en La Academia fue Marcelo Tinelli, quien lo calificó de “escultura” por su físico torneado. De inmediato, el conductor le dio la palabra a Jimena Barón al preguntarle si el bailarín era su tipo de hombre, a lo que ella respondió elocuente: “Tengo hisopado de covid negativo”.

Protagonista de la noche, el partenaire de Richi afirmó: “Fluyó todo así, y yo la pasé increíble. No me esperaba para nada que suceda eso. Para mí fue un honor que alguien me diga ‘qué bueno que está tu cuerpo’, lo de Marcelo fue un halago”. En su diálogo con Esto no es Hollywood (lunes a viernes de 10 a 14 por Mucha Radio 89.5 FM), el artista de Sex admitió haber participado en uno de los videos de la cantante.

Y reveló cómo continuó su relación con Jimena después de su performance: “Hubo una charla, pero tranqui. Muy ameno todo. Jime es lo más, además es muy bella. Podemos decir que me gusta”. Y detalló: “La charla se dio por el chat de Instagram… Nos escribimos. Buena onda, nos contamos lo que fue el programa. Re tranqui”.

Ahí, explicó: “Estoy soltero y Me animaría a invitarla a salir, se tiene que dar, veremos cómo fluye”. Al final, bromeó por los piropos de Jimena Barón en vivo y concluyó: “Se dará en algún momento, ¿no?”.