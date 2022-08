Baby Etchecopar apuntó contra Mario Pergolini: "Todavía no le pidió perdón a la memoria de Beatriz Salomón"

Siempre muy crítico, Baby Etchecopar apuntó muy fuerte contra Mario Pergolini, con quien tiene una tensa relación.

En esta oportunidad, el conductor fulminó a su colega por la polémica cámara oculta al doctor Alberto Ferriols, quien fue pareja de Beatriz Salomón.

Además de recordar lo mucho que le afectó a Beatriz ese informe, criticó a Mario por su actitud cuando ella lo fue a encarar en más de una oportunidad.

BABY ETCHECOPAR FULMIINÓ A MARIO PERGOLINI POR BEATRIZ SALOMÓN

“Yo en lugar de él hubiera pedido disculpas. Es más, yo en lugar de él, no hacía la nota. El otro día me ofrecieron un material que comprometía a Ishii (Mario), y yo no quise hacer sensacionalismo".

"Lo de la Turca Salomón lo hicieron con Miriam Lewin, ¿no?. Yo no lo hubiera hecho. Hubiera pensado que son familia, que querían adoptar a dos pibas".

"La fusilaron: cáncer, se murió. La Asociación Argentina de Actores no le dio una mano. Esas son las malas palabras y la mala gente”, afirmó Baby en Pasa Montagna.

Vale aclarar que la cámara oculta se emitió en Punto Doc, ciclo conducido por Daniel Tognetti y Miriam Lewin, producido por Cuatro Cabezas, propiedad de Mario Pergolini.

¿Recibirá respuesta?