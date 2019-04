El 5 de abril, a tan sólo 15 días de su casamiento con Romina Pereiro, Jorge Rial visitó el programa Pamela a la Tarde y al momento de ser consultado por Luis Ventura, si lo había participado o no a la boda, sorprendió con su respuesta: "No, no está invitado. Pero me doy cuenta ahora de que no está invitado", dijo el conductor de Intrusos.

"Quiero decir una cosa: en este caso, me invitaron y voy a ir", expresó Luis, con picardía y sin hacer alusión directa a la boda de Rial. G-plus

Luego, agregó: "Lo voy a invitar. Porque además lo sigo queriendo, tuvimos una diferencia. Me encantó el mensaje que dio en Involucrados (refiriéndose a Francesco) que hizo público, no privado. Creo que pasó mucho entre él y yo en este tiempo, mucha distancia. Y sí, repercutió en nuestra relación. Igual nos encontramos, nos abrazamos y charlamos. Nunca tuvimos una discusión, nada".

Sin embargo, el tiempo pasó, Rial dará el ‘sí, quiero’ el 20 de abril y Ventura no habría sido participado. Al menos eso dejó entrever el periodista en Involucrados, minutos previos a poner al aire una nota de Virginia Gallardo contando que se casará con Martín Rojas, su novio hace 4 años. "Quiero decir una cosa: en este caso, me invitaron y voy a ir", expresó Luis, con picardía y sin hacer alusión directa a Rial pero en clara referencia.

Dos semanas atrás, Ciudad se comunicó con Ventura para saber si efectivamente había sido invitado al casamiento de Jorge y Romina, y decía: "Jorge tiene mi teléfono y si quiere hablar conmigo sabe dónde me tiene que llamar. Y sabe dónde vivo, las dos cosas... No quiero hablar de supuestos... No sé ni lo que dijo, ni lo que va a hacer. No sé nada".