Sol Rinaldi sobre su relación con Toto Salvio: "No jodo a nadie, soy hincha de Boca y salgo con un futbolista"

Este jueves, la grabación de Eduardo “Toto” Salvio arrastrando con su automóvil a su ex, Magalí Aravena recorrió todos los ciclos de la TV, mientras comenzaba a surgir el nombre de Sol Rinaldi como la supuesta tercera en discordia.

En LAM, Yanina Latorre habló con la joven periodista de 27 años, y explicó que la joven no estaba al tanto de la situación marital de Salvio, que hace apenas una semana vive solo, luego de que Aravena se murada del departamento en el que se lo vio cocinarle un asado a Sol.

Yanina contó que al preguntarle a Sol si no se imaginaba que Salvio estaba todavía en durante los dos meses que salieron y ella le contestó ‘no, no lo pensé’. “Él la llamó hoy y le quiso explicar la situación, pero ella le dijo ‘no, no me expliques nada’. Le pregunté si iba a seguir saliendo con él y me dijo que lo tiene que pensar porque ahora está muy confundida”, agregó.

LA PALABRA DE SOL RINALDI SOBRE SU RELACIÓN CON TOTO SALVIO

“Sol me dijo ‘yo no tengo ninguna historia con la mujer, no pretendo complicarle la vida a nadie’. Me dijo ‘yo subí la foto porque él me dejó y estaba convencida de que era la novia’”, agregó Yanina en referencia a la story de Rinaldi que alertó a Magalí de lo que ocurría en en el departamento.

“Yo estoy convencida de que él le mintió a las dos”, dijo Yanina. “Si le preguntás a Salvio, te cuenta que estuvieron separados porque la esposa lo engañó, que él la perdonó y que él se separó hace quince días y que Sol no es la novia sino la amante”, agregó.

“Y para todos los que decían que se escapó porque estaba alcoholizado, él es abstemio, o sea que se escapó porque es cagón”, alcanzó a decir Yanina antes de que Ángel deje escuchar el audio de Sol Rinaldi.

“De mí decí lo que quieras. Están diciendo cosas de mí, de EEUU, de la empresa. La verdad, están hablando cosas de mí que ni idea. Tipo, estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie, soy hincha de Boca y me gusta comer y punto. Qué se yo, no entiendo por qué me están haciendo quedar como la villana, como la botinera que no soy. Simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”, dijo la joven.