El audio que envió Emiliano Sala desde arriba de la avioneta desaparecida: "Parece que se está por caer a pedazos"

En medio de la angustia que se vive por la desaparición del avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, se conoció un estremecedor audio que el futbolista argentino le había enviado a sus amigos desde arriba de la aeronave.

"Hola hermanitos. ¿Cómo andan loquitos, locos? Hermanos, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas y cosas y no terminan más. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana a la tarde arrancamos a entrenar con en el nuevo equipo, a ver qué pasa", se lo escuchó decir al delantero, visiblemente atemorizado.

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar al alguien a buscarme, porque no me van a encontrar. Papá, que miedo que tengo". G-plus

"¿Cómo andan ustedes, hermanitos? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar al alguien a buscarme, porque no me van a encontrar. Pero ya saben... Papá, que miedo que tengo", cerró, sin ocultar su temor por el estado de la avioneta.

El aeronave sobrevolaba el Canal de la Mancha y nunca llegó a destino. Hasta el momento, no hay novedades de Sala tras perderse desaparecer su ubicación en los radares la noche del lunes pasado.

La búsqueda de la aeronave se suspendió en el atardecer de este martes, en medio de las adversas condiciones climáticas, con olas elevadas y un frío intenso en medio de la época invernal en el hemisferio Norte. El miércoles temprano se reanuradará la búsqueda.