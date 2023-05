¡Atención, fanáticos! Llega una nueva edición de Comic-Con Argentina 2023: conocé cuándo es y qué famosos están invitados

Para todos los fanáticos que esperaban ansiosos la llegada de la nueva edición de Comic-Con Argentina, hay buenas noticias. El evento se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de junio en el Centro Costa Salguero.

Más grande e increíble que nunca. Así será la primera edición de este año de Comic-Con Argentina que suma más de 20.000 mts2 de superficie y que contará con la presencia de celebridades, artistas internacionales y nacionales, experiencias inolvidables, la participación de los principales estudios de cine y tv, cientos de stands, comics, cosplay, gaming, coleccionables y mucho más.

Para los seguidores de Harry Potter, Evanna Lynch -la actriz que interpretó a Luna Lovegood en la saga- será una de las celebridades presentes en esta de Comic-Con Argentina. Ella estará los días sábado 3 y domingo 4 de junio. Tendrá actividades de Meet And Greet (Foto y Autógrafo) y participará en paneles en el Main Stage (con acceso para cualquier tipo de Ticket).

El evento se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de junio en el Centro Costa Salguero. G-plus

Por su parte, los hermanos Muschietti, Andy y Barbara, estarán el viernes 2 de junio en el escenario principal de la convención para compartir todos los detalles sobre su nueva película, Flash, que muy pronto llegará a los cines.

Los fanáticos de South Park pueden celebrar. La talentosa actriz de voz Patty Azan, quien dio vida a Cartman en el doblaje latino, visitará la convención. Patty tendrá su propio stand durante los 3 días y también tendrá un panel por día en el Main Stage.

La talentosa actriz de doblaje Rossy, quien dio vida a las voces en latino de Krilin en Dragon Ball, Sailor Mercury en Sailor Moon y de Bellota en Las Chicas Superpoderosas, estará en esta nueva edición de Argentina Comic-Con. Ella estará haciendo paneles en el Main Stage los días sábado 3 y domingo 4 de junio.

El aclamado artista, Ciruelo, también será de la partida. Uno de los máximos exponentes del Fantasy Art en el mundo tendrá su propio stand para mostrar su obra y firmar autógrafos. Ciruelo, que reside en Barcelona, volverá a nuestro país luego de cinco años y será una gran oportunidad para conocer al Señor de los Dragones.

Los hermanos Muschietti, Andy y Barbara, estarán el viernes 2 de junio en el escenario principal de la convención para compartir todos los detalles sobre su nueva película, Flash, que muy pronto llegará a los cines. G-plus

A su vez, los fanáticos de Breaking Bad podrán sumergirse en el mundo de esta icónica serie con la “Experiencia Breaking Bad” donde podrán sacarse fotos épicas con los auténticos primos Salamanca (con la presencia de los actores Luis y Daniel Moncada, quienes interpretaron a los temibles personajes en las series de Breaking Bad y Better Call Saul).

SHOWS Y MÁS ATRACCIONES

La feria contará con más de 200 stands comerciales entre los que destacan los principales licenciatarios de Star Wars, Harry Potter, DC, Marvel, Disney y las marcas Mattel, LEGO, Panini, Editorial Ivrea, Rever Pass, Ovni Press, Knowhere Collectibles, Kinderland y mucho otros.

También se podrá disfrutar de los stands de los principales estudios de Cine y televisión, con propuestas temáticas y experiencias exclusivas. Destacando la presencia de Netflix con las propuestas exclusivas de Stranger Things y Merlina, Disney con Indiana Jones, HBO Max con el set oficial de Friends, BF Paris con El juego del miedo, un sector exclusivo de photo op. de Harry Potter, y los imponentes booths oficiales de Warner Picture, Paramount y Flow, entre otros.

A nivel muestras y exhibiciones, se presentará una exhibición exclusiva del artista Ciruelo Cabral, una muestra de originales de Patoruzú, y la exhibición de las impactantes figuras 1:1 que recuerdan al famoso museo de esculturas de cera Madame Tussauds, en esta ocasión dedicadas al universo cinematográfico de Star Wars.

Los fanáticos de Breaking Bad podrán sumergirse en el mundo de esta icónica serie con la “Experiencia Breaking Bad” donde podrán sacarse fotos épicas con los auténticos primos Salamanca (con la presencia de los actores Luis y Daniel Moncada, quienes interpretaron a los temibles personajes en las series de Breaking Bad y Better Call Saul). G-plus

Como siempre estará el espacio ARTISTS ALLEY, con más de 200 artistas en escena, entre los que destacan los principales artistas de cómics nacionales e internacionales de nuestro país, y lo mismo con el sector COSPLAY ZONE, un espacio dedicado al cosplay con la presencia de 45 los de cosplayers más destacados de nuestro país, también cosplayers internacionales que nos visitan, espacios de set fotográficos y mucho más.

Por su parte, en el espacio abierto, se podrá viajar al pasado ya que este año la convención contará con una FERIA MEDIAVAL de más de 1.500 metros cuadrados que contará con atavíos de la época, gastronomía temática, joyería, arquería y artesanías, exposición de armas y armaduras, vikingos, juglares, torneos de softcombat, tiendas medievales y sectores dedicados a The Witcher y The Lord of the Rings. Estará los 3 días de Argentina Comic-Con.

A nivel muestras y exhibiciones, se presentará una exhibición exclusiva del artista Ciruelo Cabral, una muestra de originales de Patoruzú, y la exhibición de las impactantes figuras 1:1 que recuerdan al famoso museo de esculturas de cera Madame Tussauds, en esta ocasión dedicadas al universo cinematográfico de Star Wars. G-plus

Por otro lado, se presentará un SALÓN ARCADES. Una posibilidad única de transportarse a la época dorada de los videojuegos. Será un sector exclusivo de más de 700 metros cuadrados (que tendrá un costo adicional). Más de 80 máquinas, incluyendo arcades clásicos, flippers, metegoles, tejos, rockola, un emocionante simulador de Daytona para 8 jugadores en simultáneo, Pump It Ups y mucho más.

En los que refiere a shows y presentaciones del Main Stage, se presentará el espectáculo “Hollywood Live”, los tres días de evento, un show increíble con una orquesta de más de 30 músicos en escena que interpretan las principales melodías de Harry Potter, The Lord of the Rings y el universo cinematográfico de DC Comics.

Los concursos de Cosplay, se celebrará uno por día, con más de $ 500.000 en efectivo y otros grandes premios. G-plus

También habrá bandas en vivo como Nostálgica y Sountrack que interpretan covers de películas retro, y Merienda Amélie, una mega banda que interpreta las canciones de Yann Tiersen de la icónica película Amélie.

Por último, los concursos de Cosplay, se celebrará uno por día, con más de $ 500.000 en efectivo y otros grandes premios.

¡No te lo podés perder!