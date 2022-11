Así reaccionó Delfina Burlando cuando le consultaron por su relación con Barby Franco, su madrastra.

Delfina, la hija menor de Fernando Burlando, habló de sus jornadas de trabajo en el estudio de abogados de su padre y reaccionó contundente cuando le consultaron por su madrastra, Barby Franco.

Según la revista Paparazzi, cuando le consultaron sobre su vínculo con la modelo, que se convertirá en madre en menos de 20 días con Fernando, reaccionó contundente, prefiriendo evitar la pregunta.

Delfina habría elegido no hablar del tema. La joven habría dicho que se siente incómoda cuando le consultan en entrevistas sobre la pareja de su papá.

Si bien la relación entra ambas al principio no fue fácil, hoy por hoy habrían limado asperezas y reinaría. Sin embargo, Delfi prefiere no hablar al respecto.

DELFINA REVELÓ SI FERNANDO BURLANDO ES CELOSO

Delfina habló a fondo de la relación con Fernando, que actualmente espera una beba con Barby Franco.

"Mi papá siempre fue un papá celoso, pero no al punto de influir en mi vida. En ciertas cuestiones no se mete, me deja ser y vivir mi experiencia", cerró Delfi, que trabaja en el estudio de abogados de Fernando y de vez en cuando modela.