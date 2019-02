Así se mostró Natacha Jaitt en su última nota en TV: "Estoy temblando; estoy bajo tratamiento psiquiátrico"

El jueves 21, Natacha Jaitt (41) asistió a Tribunales, escoltada por su abogado, Alejandro Cipolla, para continuar el curso legal a la denuncia que inició en enero pasado. La mediática denunció que fue violada por dos hombres.

Esa fue la última nota y aparición pública de Jaitt, quien fue encontrada sin vida en la madrugada del sábado 23 por la Policía de Tigre. El médico policial que acudió al lugar del hecho informó que Natacha "no presenta signos de violencia externos, habiendo sido su muerte un posible accidente cerebro vascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína".

En las imágenes que compartió Crónica TV se veía a la mediática nerviosa. "Estoy temblando", dijo en un momento de la nota, luego de estar a metros de unos de los hombres acusados de haberla abusado sexualmente.

"No lo reconocí porque no fue consensuado. Me avisó mi abogado que era él. Se esconde, se escapa y me hace una risa psicópata", dijo Natacha, tras 'escrachar' a uno de los sujetos que denunció. Y remarcó: "Estoy bajo tratamiento de un médico psiquiátrica. Es muy terrible".