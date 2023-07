Así luce el actor Josh Blake a 37 años de la serie ALF.

ALF, una de las series más famosas de la década del 80, tuvo como protagonistas a reconocidos actores, como Josh Blake, que en ese momento era adolescente.

37 años después de la historia televisiva que marcó a una generación, se viralizaron las fotos actuales de Josh, que impactaron a sus fans por su notable cambio físico.

Blake, tras ALF, siguió trabajando en televisión hasta mediados de los años 2000. Formó parte de The Famous Teddy Z y de Spyder Games.

También, estuvo en Married with children, Home Improvement, The wonder years y JAG.

¿A QUÉ SE DEDICA HOY JOSH BLAKE?

Hoy por hoy, el actor de ALF se hace llamar Josh Buxbaum y dejó atrás su carrera en el mundo del entretenimiento.

Es cofundador de una empresa especializada en la moderación de contenido web y es agente de bienes raíces en Los Ángeles.