Así hablaba Ricardo Fort de su decisión de ser padres con Gustavo Martínez: "Los soñamos juntos"

La muerte de Gustavo Martínez y los duros mensajes que enviaron los mellizos Martita y Felipe Fort sobre la trágica muerte de quien era su tutor, volvió a poner en el centro a Ricardo Fort.

En su última entrevista con Intrusos en 2013, unos meses antes de su muerte, el empresario abrió su corazón frente a quien había sido su pareja sobre cómo habían soñado juntos el ser padres.

En una emotiva entrevista, la última que dio en el ciclo y luego de una grave internación de Ricardo, estuvieron los dos en el piso del ciclo que conducía Jorge Rial hablando de la decisión de que Gustavo sea tutor de los mellizos. “Sus hijos. ¿Puedo decirlos así?”, le preguntó el conductor a Fort. “Sí, por supuesto”, señaló, terminante.

“Por supuesto que llevan mi nombre, pero los pensamos juntos, los imaginamos juntos, los criamos juntos. Los soñamos juntos”, enfatizó Ricardo, quien moriría 10 meses después, mientras lo escuchaba con emoción su expareja.

Ricardo: "En el momento que íbamos a hacer todo el tratamiento nos separamos como pareja, pero nunca dejamos de ser padres, dejamos de ser familia. Seguimos viviendo juntos y planeando todo esto juntos". G-plus

Así el cantante recordaba que desde el principio habían tenido la voluntad de ser padres con Gustavo.

“En el momento que íbamos a hacer todo el tratamiento nos separamos como pareja, pero nunca dejamos de ser padres, dejamos de ser familia. Nunca nos peleamos, pero seguimos siendo familia y seguimos viviendo juntos y planeando todo esto juntos”, contó.

Gustavo "Papá hay uno solo: Ricardo. 'Papá Gustavo, no’. Porque eso genera confusión después cuando crecen. Entonces es ‘padrino Gustavo’. Él decía ‘no, dos papás’. No, no. Uno solo". G-plus

“Es más, el día que fuimos a la clínica para que yo deje el esperma para hacer todo el tratamiento, fuimos juntos. Entonces, hicimos todo juntos. Por eso para mí era ‘papá Ricardo’ y ‘papá Gustavo’”, aseguró.

Sin embargo, Gustavo no se sentía cómodo con ser nombrado como padre de los mellizos. “Son los hijos de él”, lo interrumpió al empresario. “’Papá Gustavo, no’. Papá hay uno solo: Ricardo. Porque eso genera confusión después cuando crecen. Entonces es ‘padrino Gustavo’. Él decía ‘no, dos papás’. No, no. Uno solo”, expresó, en aquel momento.

Si estás atravesando una crisis emocional o estás preocupado por un familiar o amigo en esta situación podés encontrar ayuda. Centro de Asistencia al suicida: 135 desde Capital y Gran Buenos Aires. (011) 5275-1135 desde todo el territorio nacional.