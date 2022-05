Así fue el debut de Jey Mammon en La Peña de Morfi con el emotivo recuerdo de Rozín: "Gerardo, quiero honrarte haciendo tu programa"

Con la emoción latente de volver con la séptima temporada de La Peña de Morfi, en un nuevo año especial a casi dos meses de la partida de Gerardo Rozín, Jey Mammon compartió unas profundas palabras y se mostró muy movilizado por ser el nuevo conductor de este ciclo de Telefe junto a Jésica Cirio.

“Bienvenidos a La Peña de Morfi. Me gustaría arrancar diciendo unas pequeñas palabras. Quiero ser egoísta un segundo y pensar que hace 10 años exactos, a fines de abril, principios de mayo; yo estaba empezando en Telefe, en La Pelu. Y 10 años después, me vuelven a encontrar en el mismo lugar”, comenzó diciendo el presentador al aire.

“Yo empecé en este canal y a este canal vuelvo con un proyecto que iba a ser, y que va a hacer, El Show Mammon, que lo vamos a preparar. Y, circunstancialmente, se da venir acá a abrir la casa de La Peña, este proyecto hermoso de Gerardo Rozín, que es La Peña de Morfi, la casa de la música”, agregó.

Luego, abrió su corazón con una experiencia personal: “Yo no creo en las casualidades, soy más de las causalidades. El año pasado, abrí el piano después de mucho tiempo porque yo, desde muy chiquito, tenía el piano cerrado. Siempre aburro con una anécdota y digo aburro pero es mi identidad y parte de mi vida”.

“Ese piano que ven ahí, mi papá lo tuvo cerrado toda la vida porque mi abuelo se lo cerró con llave y le dijo ‘andate a la Facultad, acá se estudia’. Y mi papá partió el año pasado y, por cosas de la vida, celebró mi vida abriéndome el piano con Los Mammones, un programa hermoso que hice el año pasado (en América)”, continuó.

Por otro lado, se refirió al querido y recordado conductor y productor: “Y me vine a Telefe, y de repente iba a abrir ese piano con un programa, y lo voy a hacer en uno que se va a hacer muy pronto; y por circunstancias de la vida, Gerardo me abrió la puerta de su Peña y me abrió la puerta de ese piano haciendo esta séptima de La Peña de Morfi”.

“Quiero honrarte, Gerardo, haciendo tu Peña. Estoy muy feliz de estar acá con este equipo, que va solo y al que le quiero agradecer. Hacer esta Peña es celebrar la vida”, cerró, a flor de piel.