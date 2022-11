Así cambió la vida de Sabrina Carballo tras su paso por El hotel de los famosos: "Estaba enloqueciendo"

Sabrina Carballo volvió a ponerse en el centro de la escena gracias a su participación en El hotel de los famosos. Aunque no se llevó el gran premio, ganó más popularidad de la que ya tenía. Sin embargo, al sentirse expuesta en los medios, tuvo que pedir ayuda profesional porque sentía que se estaba "enloqueciendo".

"No quería ni salir al exterior. Fue demasiada información para mi cabeza porque siempre traté de cuidar mi vida privada, de no exponerme, aunque es parte de la profesión. Todo lo mediático nunca me gustó, pero era parte del laburo, aunque antes lo podías manejar mejor sin las redes. No era una búsqueda toda esa exposición", comentó Sabri, a corazón abierto, en diálogo con DiarioShow.

"Empecé terapia por El Hotel de los Famosos, mis amigos me decían que estaba enloqueciendo, que las redes no eran la realidad. No estaba acostumbrada y tuve que estar dos meses en mi casa hasta que saliera el capítulo de la eliminación", cerró al reflexionar sin filtro sobre el reality de eltrece que ganó Alex Caniggia.

CHANCHI ESTÉVEZ REVELÓ QUE SIGUE EN CONTACTO CON SABRINA CARBALLO

Chanchi contó que Sabrina, buena onda, siempre le dice de juntarse.

"Es mucho decir que es el gran amor de mi vida. Estuve muy enamorado de Sabri, estuvimos 4 años juntos, con proyectos, casa, todo... Pero, realmente, el amor de mi vida fue la madre de mi hijo...".

"Con Sabri hablo, de vez en cuando me dice 'Nos tenemos que juntar, me tenés que aclarar eso'. Sigue con eso", cerró Chanchi haciendo hincapié en que su gran amor no fue Sabrina, sino la madre de su hijo.