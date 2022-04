Aseguran que Zaira Nara está de novia con Facundo Pieres: la palabra de la modelo

Si bien los rumores de crisis entre Zaira Nara y Jakon von Plessen se instalaron en los medios desde hace un tiempo, la modelo siempre se encargó de desmentir dicha información. Sin embargo, Yanina Latorre sorprendió a todo el panel de LAM al asegurar que la hermana de Wanda Nara comenzó una nueva relación con Facundo Pieres.

“Se conocieron en un asado”, comenzó diciendo la panelista del ciclo de América en referencia a la mamá de Malaika y Viggo (frutos de su relación con Jakob) y el polista.

“Facundo Pieres estuvo de novio Paula Chaves (íntima amiga de Zaira). Ella estuvo en Miami creo que en marzo pasado y se vieron. Él no la muestra públicamente a ella públicamente todavía”, agregó.

Por último, tras escuchar la información de su compañera, Pía Shaw reveló qué le contestó Zaira Nara ante esta información: “Me pone que no está separada y que no fue a ningún asado. ‘Nada que ver’, contestó”.

"No voy a salir a desmentir cada cosa que dicen pero esto es una falta de respeto a mi familia. Por favor, que desmientan esto. Lo niego totalmente", dijo Zaira en su mensaje a Pía Shaw.

¿Qué pasa entre Zaira Nara y Facundo Pieres?