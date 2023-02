Aseguran que Romina Uhrig rompió el aislamiento de Gran Hermano para ver a sus hijas

Romina Uhrig habría roto el aislamiento de la casa de Gran Hermano para ver a sus hijas, según informó Estefi Berardi en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine).

En diálogo con Agustín Guardis, la panelista le consultó acerca de los trascendidos: “Me llegó un rumor de que Romina habría visto a las hijas, las habría llevado el psicólogo para que no le filtren información de afuera, ¿tenés idea de esto?”.

“Desconozco, rompería el aislamiento, no creo porque si sus hijitas hubiesen entrado a la casa le habría cambiado el ánimo y Romina sigue muy cabizbaja”, respondió y analizó por su parte el exparticipante.

AGUSTÍN HABLÓ DE SU VÍNCULO CON ROMINA DENTRO DE LA CASA DE GRAN HERMANO

En diálogo con Mañanísima, Agustín habló de cómo era su vínculo con Romina durante su estadía en la casa de Gran Hermano edición 2022.

“Ella a mí personalmente me trató muy mal, nunca supe bien por qué se la ensañó conmigo; en el juego no me parece una gran jugadora”, dijo el exparticipante.