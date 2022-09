Aseguran que Pampita jamás imaginó que Benjamín Vicuña iba a abandonarla

La separación de Benjamín Vicuña de Eli Sulichín dio pie para que se tejan varias especulaciones al respecto en LAM, donde Yanina Latorre recordó que al actor no le gustó ser abandonado por su ex, aunque años atrás él hizo lo mismo con Pampita.

Tras afirmar que Pampita por ese tiempo “cambiaba las versiones” sobre lo ocurrido, Yanina recordó que la pareja fue fotografiada junta en un acto del colegio de sus hijos. “Ella salió a decir al otro día que estaban separados, que solamente fueron como padres”, señaló.

“Después de eso apareció la China, yo creo que Pampita tenía la ilusión de volver”, dijo Latorre, que recordó que “la debacle” de la pareja se dio en marzo de 2015, en tanto que el recordado “motorhome gate” del set de filmación de El hilo rojo ocurrió en septiembre de ese año.

LOS DATOS REVELADORES SOBRE LA SEPARACIÓN DE PAMPITA Y BENJAMÍN VICUÑA

“Pampita nunca se enteró de que él la había dejado, eso es lo que ella cuenta”, acotó Ángel de Brito, en referencia a las charlas con la modelo en el jurado de Bailando por un sueño. “Yo se lo creí. A mí me lo contó en privado primero, y después cuando debutó en el jurado de ShowMatch”, agregó.

“A mí me dijo que había terminado su relación con Vicuña por lo que había visto en el motorhome”, agregó Ángel. “Yo creo que ella ese día se dio cuenta de que él no iba a volver, después de todo ese año de idas y vueltas, porque ellos estaban separados, no vivían juntos en ese momento”, acotó Yanina.

Además, Yanina recordó los audios que salieron de las discusiones de la pareja en marzo de 2015. “Yo estaba en casa de Ana Rosenfeld cuando llamó Pampita, fue una discusión hermosa. Se quería matar de que Jorge Rial tenía los audios y resulta que se los había dado ella”, señaló en referencia a la modelo.