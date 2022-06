Aseguran que Jorge Rial había invitado a Romina Pereiro a Madrid antes que a Josefina Pouso

Josefina Pouso regresó a Argentina tras su paso por Madrid, donde fue fotografiada junto a Jorge Rial en un restaurante de esa ciudad, en una suerte de luna de miel para coronar una relación que sorprendió a todos, pero hizo dudar a Maite Peñoñori.

En Intrusos, los panelistas debatieron sobre la antigüedad de este romance, ya que en marzo el conductor de Sobredosis de TV fue relacionado con la locutora Alejandra Quevedo, tras anunciar su separación de Romina Pereiro.

Maite acotó que ella comenzó a hacer un repaso por las fechas que se barajaron a lo largo de estos meses en el ciclo, las comparó con las que Josefina le dijo a Gonzalo Vázquez, y señaló que “no le cerraban”.

Más sobre este tema Filosa definición de Laura Ubfal sobre Jorge Rial tras las fotos con Josefina Pouso: "Es un tipo que no puede estar solo"

MAITE PEÑOÑORI LANZÓ UNA VERSIÓN INÉDITA SOBRE EL INICIO DEL ROMANCE DE JORGE RIAL Y JOSEFINA POUSO

“Ella te dice a vos, por un momento, ‘abril, bueno, sí, no importan las fechas’. En un momento te dijo ’30 de abril’ y yo estaba mirando y cuando contamos todo lo que salió de Alejandra Quevedo era el 6 de marzo y no me cierran mucho los números”, remarcó la panelista.

“Ella me dijo ‘nos estamos conociendo’ pero no sabemos si después se pudre todo”, acotó Gonzalo Vázquez. “Yo coincido con Marcela Tauro que terminó con Quevedo sin blanquearla, se hablaba incluso que había un pasaje sacado que no se llegó a utilizar”, dijo Maite.

“Acá, una vez que invita a Josefina a ver a los Rolling Stones hay una especie de blanqueo porque va a haber un argentino (en ese recital)”, dijo la panelista, en obvia referencia a la gran pasión que despierta la banda británica entre sus compatriotas.

Más sobre este tema Filoso posteo de Jorge Rial tras el enojo de Romina Pereiro por las fotos con Josefina Pouso

“Y ese recital la invitó a Romina porque en un momento de una nota de LAM, sin que todavía salga esto, Alejandro le preguntó ‘Jorge va a ver a los Stones, ¿no te invitó?’. Y ella le respondió ‘Sí, pero no corresponde que yo vaya porque ya somos ex y no tiene nada que ver’”, cerró Maite Peñoñori.