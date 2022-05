Aseguran que Chechu Bonelli estaría embarazada de su tercer hijo con Darío Cvitanich: "Ella lo confirmó en el trabajo"

La familia de Chechu Bonelli (37) y Darío Cvitanich (38) estaría por agranderse en unos meses, ya que la periodista deportiva estaría embarazada según contaron en Socios del Espectáculo.

"Chechu Bonelli está embarazada", afirmó Adrián Pallares con una sonrisa en su rostro.

Si bien la madre de Lupe (9) y Carmela Cvitanich (6) no hizo oficial el anuncio de su dulce espera, el conductor aseguró que lo confirmó con "fuentes muy cercanas a ella".

Luego, bromeó por la posible llegada de un nene: "Si es un varoncito vendría bien para completar el cuadro".

"Ella le ha confirmado a toda la gente que tiene que ver con el trabajo para que sepan", cerró Adrián Pallares sobre Chechu Bonelli en relación a ESPN.

EL TIERNO POSTEO DE CHECHU BONELLI POR EL RETIRO DE DARÍO CVITANICH

El martes Darío Cvitanich pisó el césped de una cancha como futbolista profesional por última vez, luego de retirarse en el Banfield de sus amores con el empate 1-1 de local contra Universidad Católica de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y Chechu Bonelli le dedicó un tierno posteo en Instagram.

"Cada historia tiene un final, pero en la vida, cada final es un nuevo comienzo", arrancó Chechu.

"Historia es lo que vas a dejar en este maravilloso deporte. Son muchos los que dejan sus huellas pero las tuyas serán imborrables. Por tu compañerismo, por tu compromiso, por tu profesionalismo, por tu solidaridad… El fútbol nunca te va a olvidar… Siempre dijiste que preferías que la gente y tus compañeros te recuerden por todo esto, y no tanto por tus goles y tus gambetas… ¡y seguro así será!", continuó Bonelli hacia el delantero que fue campeón en Racing de la Superliga Argentina 2018/19 y del Trofeo de Campeones 2019.

Sugestiva, pero sin blanquear su supuesto embarazo, Chechu continuó: "Te prometo que lo que viene va a ser maravilloso amor… Una vez más nos vamos agarrar fuerte de la mano y vamos a seguir disfrutando de esta maravillosa vida. Como ese primer día en el que te conocí, que me agarraste fuerte y no me soltaste más".

"Llegarán tiempos para disfrutar de los fines de semana en familia, de poder ir a ver a jugar al hockey a las nenas, de poder comer un asado sin mirar el reloj, de tener vacaciones que no sean en junio o diciembre jajaja… ¡Te aviso que tenemos una lista eterna de cosas pendientes y necesitan empezar a tacharse! ¿Estás preparado? ¡Acá estamos y siempre vamos a estar!", cerró Chechu Bonelli con picardía.