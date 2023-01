Aseguran que Benjamín Vicuña y Pía Slapka tienen muy buena onda: "Fue un flechazo"

La coincidencia de Benjamín Vicuña y Pía Slapka en un evento súper top en Cariló desató rumores de romance por la excelente química que mostraron juntos, realzada por el hecho de que ambos están solteros.

"Dicen, cuentan, que la energía entre ellos fue un flechazo, divina", afirmó Luli Fernández.

Entonces, la panelista de Socios del Espectáculo desarrolló el chimento que llegó tras el fin de semana: "Se los vio particularmente simpáticos, amorosos y sonrientes. Ellos son divinos y muy funcionales al evento".

Además, Luli puso el foco en los comentarios que los usuarios hicieron en el perfil de la conductora de la madre Benjamín y Gerónimo García Navarro, sobre la buena pareja que formaría con el padre de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio con Pampita, y de Magnolia y Amancio con China Suárez.

Pía Slapka "es muy la onda de Eli Sulichin", concluyó Luli Fernández respecto de la última novia de Benjamín Vicuña.

LULI FERNÁNDEZ Y SU COMPLICIDAD CON PÍA SLAPKA POR EL RUMOR CON BENJAMÍN VICUÑA

Por otra parte, Luli Fernández reconoció que a pesar de ser compinche de Pía Slapka, decidió no consultar a la exesposa del creador de la agencia de modelos que la representa: "No le escribí porque me lo iba a negar".

De todas formas, Luli halagó a Pía: "Ella está en su mejor momento, e hizo cambio de look".

"Queremos verlos enamorados", se sinceró Luli respecto del clamor de los admiradores de Benjamín Vicuña y Pía Slapka.