La llamada de atención a Mica Viciconte tras su posteo contra Nicole Neumann

Este miércoles estalló un nuevo round mediático entre Mica Viciconte y Nicole Neumann luego de que la actual pareja de Fabián Cubero realizara duras declaraciones contra la modelo a raíz de un video que ella subió a las redes, y eso no habría gustado en Telefe.

"Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala", escribió Mica, cuestionando el video en el que Nicole bromea sobre la dificultad que tiene su hija Sienna para avanzar entre la nieve.

Mica, que se coronó campeona de MasterChef Celebrity 2, firmó un contrato de exclusividad con el canal de las pelotas, y por eso comenzó hace un mes a trabajar en Ariel en su salsa, pero sus actitudes mediáticas le estarían ocasionando algún llamado de atención.

LA PRODUCCIÓN DEL CICLO DE MICA VICICONTE LE HABRÍA LLAMDO LA ATENCIÓN POR SUS POSTEOS CONTRA NICOLE NEUMANN

En Intrusos intentaron contactar a Mica Viciconte, pero ella se negó dar declaraciones, por lo que el tema se instauró como debate en la mesa que lidera Flor de la Ve, que explicó que en Telefe siempre tratan de evitar que sus figuras se vean envueltos en escándalos.

"Te llaman por teléfono y de dicen 'acá de esto no se habla'", explicó la conductora, que estuve al frente de La Pelu por esa señal durante dos temporadas.

“Con respecto a lo que decías de Telefe, me está llegando información que dice que de verdad esto no gusta nada. Dicen que realmente no entienden cómo puede ser tan conflictiva. Esto no está gustando, y este posteo puntualmente causó molestia en Tefefe”, acotó Nancy Duré.