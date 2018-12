Ariel Rodríguez Palacios arrancó la emisión del jueves de ¡Qué mañana!, el ciclo que conduce en elnueve, de una manera diferente: el cocinero miró a cámara y decidió hacer referencia a la fuerte acusación que realizó Geraldine Neumann en su contra.

Todo comenzó cuando Jorge Otamendi, marido de Gege, comentó en una publicación de Instagram del cocinero: “Con suerte tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres”.

Entonce, Geraldine escribió en Stories: “Mi marido le mandó este mensaje porque sabe lo mal que lo pasé yo y varias compañeras mientras trabajamos en ¡Qué mañana! en Canal 9. Nunca lo conté porque trato de mantener el perfil bajo en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y el abuso de poder tienen que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando con @arielrodriguezpalacios”.

"Ayer se hablaron cosas de mí que no están muy buenas y me parecen un poco sacadas de lugar. Yo fui criado por una mamá y un papá junto a mis hermanos, que me inculcaron respetar a las personas"

Apenas se conocieron los dichos de la modelo, el cocinero le aseguró a un productor de Pamela a la tarde que la acusación no era cierta: “La verdad es que estoy sumamente sorprendido porque jamás me comporté así”.

Y el jueves Rodríguez Palacios comenzó su programa contando que se había ausentado del ciclo por una intoxicación e hizo su descargo: “Yo sé y vos también sabés que ayer se hablaron cosas de mí que no están muy buenas y me parecen un poco sacadas de lugar. Lo único que les quiero decir es que yo fui criado por una mamá y un papá junto a mis hermanos, que me inculcaron respetar a las personas y lo mismo hago con mis hijos. Creo que eso es lo más importante”.

“Desde hace un montón de años lo que puedo aportar además de saber cocinar es tratar de divertir y dar energía a la gente que pasa un mal momento. Con el estilo que tengo, trato de hacer eso. Venir y poner energía, es lo que me motiva, que estés contenta. Bueno, eso es lo que puedo decir”, cerró el conductor antes de continuar con el programa.