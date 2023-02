Ariel reveló cómo salió de la fuerte depresión que sufrió antes de entrar a Gran Hermano 2022

A poco de haber quedado eliminado de Gran Hermano 2022, Ariel Ansaldo pasó por LAM donde contó cómo vivió su paso por el reality de Telefe. Además, el exparticipante abrió su corazón y dio detalles de la difícil etapa que atravesó en su vida después de haber sufrido depresión.

“Yo llegué a este peso por tener bajones sostenidos en el tiempo. Yo pasaba 115 kilos en el 2019 y cuando arranca la pandemia, me fui a 132 kilos y después fue una locura. Lo de la depresión fue así. Yo estaba encerrado en mi pieza, no todo el día porque iba a entrenar, hacía unos viajes y laburaba, pero me encerraba con la tele apagada y no quería ver ni saber nada”, comenzó diciendo Ariel en el ciclo de América.

“Les decía a mis amigos, y hay audios dando vueltas, que era un fracasado. Empecé a decir ‘me llamo ‘casi-man’, el hombre que casi logra ser famoso, que casi entra a Gran Hermano, y era todo así. Era imposible no autoflagelarme”, agregó.

Por otro lado, el entrevistado describió cuales fueron sus primeros pasos para salir adelante: “Un día, veo que había fallecido un guitarrista de una banda y al final contaba que sufría depresión severa donde leo que tenía los mismos síntomas que yo. Decía que para salir de eso había que buscar algo, objetivos, empezar de vuelta”.

“Y un amigo me dice ‘vamos a empezar a hacer cosas en TikTok así te ven’. Todo esto fue en octubre hasta que me llamaron que fue 8 días antes de entrar. No sé qué hubiera pasado de mí si yo no entraba al reality. No lo sabremos y no vayamos por ahí, pero esto me despertó, coincidió y fue mágico. No es el mejor mensaje el que estoy dando, pero es lo que me pasó”, continuó.

Y cerró, a flor de piel: “Lo que hay que saber es que el estado de depresión es cuando dejás de tener ganas de charlar, de hacer las cosas cotidianas. Es lo mismo si vivís, si te levantás. La cama es veneno cuando estas en un estado depresivo, y la comida, y otras cosas”.

AGUSTÍN ENCARÓ A THIAGO TRAS SALIR DE GRAN HERMANO Y DISPARÓ SIN FILTRO CONTRA DANIELA

En medio de un intenso debate que se dio en Gran Hermano, la noche de los ex, Agustín Guardis –el último participante en salir del reality de Telefe- mantuvo un tenso cara a cara con Thiago Medina en vivo… ¡donde apuntó sin filtro contra Daniela Celis!

“Yo no tengo nada contra tuyo. Siempre estuve con vos ¿Quién era el que se quedaba hasta la madrugada haciéndote un licuadito? Nos escuchábamos y reflexionábamos. ¿Quién fue el gil que cuando te estabas por ir le fue a hablar a Maxi para que te salve? ¡Yo fui! Y me comí una advertencia de Gran Hermano”, comenzó diciendo Agustín, visiblemente enojado.

“Más allá de que lo quiero a Marcos y quiero que gane, yo sé que a vos el premio te sirve un montón, hermano. Yo te dije ‘ojalá llegues a la final y lo ganes vos’”, agregó, dejando en claro sus deseos de que su excompañero salga campeón.

Por último, Agustín apuntó contra la participante con la que Thiago había comenzado una historia de amor: “Pero vos lo desperdiciaste. Te dejaste llevar por una mina que acá fuera te sacó el cuero y encima fue ella la que te sacó de Gran Hermano. Fue Daniela la que te hizo la espontànea, yo nunca te falté el respeto”.

