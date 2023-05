Ariel Ansaldo se postuló para la tribuna del Bailando: la reacción de Marcelo Tinelli

Ariel Ansaldo, a diferencia de sus excompañeros de Gran Hermano 2022, prefiere alentar a los participantes en vez de bailar en la pista del Bailando 2023, programa de Marcelo Tinelli.

El "exhermanito" se postuló para formar parte de la tribuna del programa y compartió su video simulando ya estar en el ciclo, saltando con las manos en alto en señal de buena onda a quienes concursarán.

"Qué raro postularse para la tribuna del Bailando...". G-plus

Sorprendido, Marcelo compartió el video de Ariel. "Qué raro postularse para la tribuna del Bailando...", escribió el conductor, dubitativo. ¿Lo convocará?

MARCELO TINELLI RECODÓ LAS FRASES MUY HOT QUE LE DECÍA COKI RAMÍREZ

“Justamente el secreto es. Las cosas que dice Coki Ramírez al oído son subidas de tono. Muy subidas de tono. A mí me ponían colorado”, señaló, con doble sentido.

“Me decía cosas que yo no sabía. ¿De qué me estás hablando? En un momento me dieron ganas de decirle a Coki ‘nunca probé eso’, ‘qué locura’, ‘qué loco’”, ironizó.