Araceli González y Fabián Mazzei vivieron un dramático momento con un intruso: "Era un paciente psiquiátrico"

Este miércoles trascendió un incidente que vivieron Araceli González y Fabián Mazzei en la casa que habitan en un conocido country cuando un desconocido se hizo presente exigiendo ver a la actriz.

Desde la seguridad del Highland Park llamaron a la casa de la pareja, donde Mazzei dio el okey para que ingresara esta persona. G-plus

Según lo relatado por la actriz, ambos esperaban al mediodía a una persona llamada Marcelo que se iba a encargar de hacer arreglos de jardinería, pero antes de que éste llegara se hizo presente en su lugar una persona con el mismo nombre.

Desde la seguridad del Highland Park llamaron a la casa de la pareja, donde Mazzei dio el okey para que ingresara esta persona, que resultó ser un paciente psiquiátrico.

Más adelante llegó el Marcelo al que la pareja sí esperaba y en esta ocasión fue Araceli que le dio el visto bueno para que entre. G-plus

Pero más adelante llegó el Marcelo al que la pareja sí esperaba y desde la casilla de seguridad llamaron en esta ocasión a Araceli a su celular, que le dio el visto bueno para que entre.

EL DRAMÁTICO MOMENTO QUE VIVIÓ ARACELI GONZÁLEZ EN SU CASA JUNTO A FABIÁN MAZZEI

“Uno de los Marcelos que entró era un paciente psiquiátrico que pedía y exigía hablar con Araceli”, contó en Nuestra tarde (TN) Cecilia Martí.

“Uno de los Marcelos que entró era un paciente psiquiátrico que pedía y exigía hablar con Araceli”, contó en Nuestra tarde (TN) Cecilia Martí. G-plus

“Frente a esta situación, Fabián salió y trató de abordarlo y decirle que no podía ingresar, pero costó bastante”, agregó la periodista.

“Araceli llamó a la seguridad del country y treinta segundos después había personal en el lugar, pero era muy difícil lograr que se vaya por lo que intervino la policía”, señaló Martí.

"Araceli llamó a la seguridad del country y treinta segundos después había personal en el lugar" G-plus

“Ella me contó que hubo cuatro patrulleros que ingresaron para tratar de llevarse a este hombre que había llegado desde Flores hasta Manuel Alberti”, explicó.

El hombre había ingresado de manera incorrecta pero la policía no se lo podía llevar ya que no estaba cometiendo un delito. “Como había llegado hasta allí en un taxi desde Flores pero no tenía dinero para volver, lo terminó pagando Fabián Mazzei”, explicó Cecilia.

“Como había llegado hasta allí en un taxi desde Flores pero no tenía dinero para volver, lo terminó pagando Fabián Mazzei” G-plus

“El problema es que a las 9 de la noche volvió. Como en la seguridad tenía la advertencia, avisaron, pero el hombre no se quería ir. Como no estaba en un estado violento, volvió a intervenir la policía que se lo llevó. Y ahí vieron que en su billetera no tenía dinero, solo su documento con un papel que decía que estaba en tratamiento psiquiátrico”, agregó Martí.

"A las 9 de la noche volvió. Y ahí vieron que en su billetera no tenía dinero, solo su documento con un papel que decía que estaba en tratamiento psiquiátrico" G-plus

La columnista destacó la preocupación de Araceli en aclarar que lo ocurrido en los alrededores de su casa no fuel culpa del personal de seguridad, sino que se trató de una coincidencia que terminó en el ingreso indebido de una persona al country.