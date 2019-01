Aunque meses atrás surgieron los rumores de casamiento con Federico Amador (42), Florencia Berttoti (35) sigue disfrutando de su "marido sin papeles", como ella misma define a su pareja. Feliz con su presente, la mamá de Romeo (10), fruto de su relación con Guido Kaczka (el actor es padre de Ciro, de 9; y Vito, de 11; de un matrimonio anterior), hizo un balance anual de lo vivido con su pareja.

A través de Instagram y compartiendo una foto de ambos sonriendo, Flor compartió una parte de la canción que le escribió mucho tiempo atrás a Amador: "Y estamos en el medio de un baile mortal, y estamos en el hombro de Dios. Y estamos donde nada nos puede pasar y si nos pasa nos reímos los dos...".

"Creo que mi mayor aprendizaje es que ponerse en el lugar del otro, mueve montañas. Y tratar de entender lo que plantea en vez de tratar de 'ganar' una discusión, es sin duda mi gran cocarda adquirida en terreno 'parejíssstico'". G-plus

"Algún día me voy a animar a cantarla. La otra vez subí una foto de hace 8 años... jovencísimos. Buenooo, ahora toca la actual, con canas y patas de gasshooo (mínimo... ojo que metí filtro, no se me notannnn taaaanto). Peroooo con muchas cosas más vividas (disfrutadas o sufridas codo a codo) y las mismas ganas de seguir compartiendo el camino y aprendiendo a ser mejores", agregó.

Por último, Bertotti analizó su vínculo con Amador y la clave para lograr el equilibrio: "Creo que mi mayor aprendizaje es que ponerse en el lugar del otro, mueve montañas. Y tratar de entender lo que plantea en vez de tratar de 'ganar' una discusión, es sin duda mi gran cocarda adquirida en terreno 'parejíssstico'. En fin #Balanceandoel2018".

¡Códigos de pareja!