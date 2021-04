Any Ventura contó con qué panelista de Bendita se llevó mal: "Con Ivana Nadal, no entendía lo que decía"

Any Ventura habló este jueves con Los Ángeles de la Mañana y dejó fuertes definiciones sobre las revelaciones que hizo Julia Mengolini sobre su embarazo, y también sobre algunas excompañeras de Bendita, el ciclo que integra desde el inicio. La periodista señaló que no logró comprender a Ivana Nadal en toda la estadía de la modelo en el ciclo de El Nueve y señaló a otra compañera de la que no guarda un buen recuerdo.

“Ustedes, vos y Edith, tuvieron un montón de compañeros ahí en Bendita, panelistas de distinto tipo. ¿Con quién tuviste menos onda? ¿Cuáles fueron las peores experiencias?”, le preguntó Ángel de Brito a Ventura. “Con Ivana Nadal, no entendía lo que decía. Vos sabés que no la entendía. Llegaba con una muchacha jovencita, ya maquillada, y se quedaba esperando en el auto”, explicó la periodista.

“Cuando llegaba al estudio no sociabilizaba con nosotros, hablaba solamente con esta muchacha, que era como su asistente. Y era raro”, señaló Any en relación a la actitud de la modelo, que suele generar polémica con sus videos en las redes sociales.

Asimismo, Any Ventura recordó que también tenía “situaciones” con Evelyn Von Brocke. “Ella no sabe lo que es privado y público. Vos contás una intimidad en un café, algo que no era para publicar y ella legaba a Bendita y lo contaba. Nosotros tenemos un pacto en Bendita que es amistad”, concluyó.