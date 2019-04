Con la honestidad que Antonio Gasalla (78) suele manejarse a pesar de que su frontalidad incomode, hace una semana descolocó a Verónica Llinas (58) con una polémica sugerencia. En medio de una entrevista con El Espectador, el programa de Ángel de Brito en CNN radio, el artista cuestionó -dela militancia de la actriz en favor del aborto legal, seguro y gratuito: "Yo te quiero decir que te saques el trapito verde. Vos sos una mujer igual, no necesitás (...) vos has tenido un marido maravilloso al que amaste, viajaste por el mundo. No sé dónde tenés la mujer golpeada vos". "No me vas a negar que el día que se juntaron como 80 eran todas mujeres súper realizadas desde que tenían 20 años", sumó de manera confusa.

Firme en sus convicciones, la exsocia de Gasalla prefirió eludir la discusión, pero aclaró: “El trapo verde es por la legalización del aborto, que no tiene nada que ver con la realización o la no realización de las personas".

El mejor festejo que podíamos tener!

La visita de un grande del humor y querido amigo💚(je je) https://t.co/IRXANq4IfB — Verónica Llinás (@VLlinas) 15 de abril de 2019

Amigos ante todo, ese mismo tono conciliador a pesar de las tesituras opuestas fue lo que prevaleció y permitió que el fin de semana Antonio sea un espectador de lujo en el teatro Multitabaris para festejar junto a Verónica y Dario Barassi la hazaña de que Carcajada Salvaje haya alcanzado los 10.000 espectadores desde su estreno. Fue la propia Verónica Llinás quien se enorgulleció de la visita de Antonio Gasalla, aunque sumó una divertida "chicana" en referencia al cruce que mantuvieron: “¡El mejor festejo que podíamos tener! La visita de un grande del humor y querido amigo”, publicó en Twitter la foto junto al humorista. Y en el texto sumó el reconocido emoji de corazón verde con un "je je".

¡Va con onda!

