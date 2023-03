Antonio Gasalla estalló al aire cuando le preguntaron cómo está de salud: "No me rompas"

Antonio Gasalla fue abordado por Gonzalo Vázquez, cronista de Intrusos. El joven le preguntó cómo está de salud y el actor estalló de bronca, lanzando tremendos exabruptos.

“Feliz cumpleaños hermoso. ¿Podemos acompañarte hasta tu casa un segundito? ¿Cómo estás?”, quiso saber Vázquez. “Estoy muy bien. Con un cumpleaños”, respondió Gasalla, quien cumplió 82 años.

"No sé, andá a preguntarle a alguien. No rompas los huevos”. G-plus

Sin embargo, cuando le preguntó por su salud, Gasalla estalló de bronca. "No sé, andá a preguntarle a alguien. No rompas los huevos”, comenzó, sacado. Y no paró hasta poner en tela de juicio el rol de Gonza como cronista.

ANTONIO GASALLA SE SACÓ CON UN NOTERO QUE QUISO SABER SOBRE SU SALUD

Acto seguido, Antonio le dedicó a Gonzalo una tremenda catarata de insultos.

"No quiero que me digas pelotudeces... Si vas a trabajar de esto, andate a la c... de tu madre... Andate a cagar". G-plus

"No quiero que me digas pelotudeces... Si vas a trabajar de esto, andate a la c... de tu madre... Andate a cagar", cerró, sacado.