Antonio le declaró su amor a Segundo en ATAV 2: "Vos necesitás a alguien que te ame como yo"

ATAV 2 sigue en el aire de eltrece y a cada capítulo, Antonio (Toni Gelabert) y Segundo (Tato Qauttordio) están más cerca de concretar un romance que vienen posponiendo desde hace siete años, cuando el primero tuvo que huir del país junto a su padre, perseguido político.

Si bien Antonio regresó dispuesto a repetir los besos que compartió con su amigo su última noche en Argentina, este ha emprendido un camino diferente y ahora está comprometido con Pilar (Camila Mateos), que conoce sus sentimientos hacia su amigo y lo cela permanentemente.

En el episodio de este martes, Antonio y Ana (Justina Bustos) se embriagan mientras hablan de amores y deciden hacer bromas telefónicas, llamando primero a la casa de Segundo, y luego al hospital donde este hace guardia.

ASÍ FUE LA DECLARACIÓN DE AMOR DE ANTONIO A SEGUNDO EN ATAV 2

-Doctor Segundo Machado, lo solicitan en Villa Cariño. Antes llamé a tu casa para hacer un chiste y no estabas.

-¿Qué tipo de chiste?

-No me acuerdo. Igual nadie lo entendió porque en tu casa n tienen sentido del humor. ¿Por qué vives con esa gente tan amargada? Ahí no eres feliz y menos con la cara de vinagre de Pilar. Vos necesitás ser feliz. ¿Sabés qué te falta? Vos necesitás a alguien que te ame como te amo yo.

-¿Qué te pasa? ¿Estás borracho?

-No. Bueno, sí. Borracho de amor. Solo bebí un poquito.

-Bastante, parece.

-Bueno, tampoco tanto, no te creas. Además, los borrachos, los niños y los locos son los que siempre dicen la verdad. ¿No?

-Estás siendo muy sincero, veo.

-Te quiero, Segundo. Te quiero casi tanto como vos me querés a mí.

-Dale, andá a descansar. Prometeme que no vas a hacer ninguna locura.

-No, no voy a hacer ninguna locura, a menos que quieras acompañarme a bailar a Contramano ahora mismo.

-Estás loco. Andá a dormir la mona.

-¿Estás con Pilar?

-No, estoy de guardia, tratando de resolver un problema. Ella estuvo un rato, pero después se fue.

De esta manera, Segundo ahora tiene la certeza de que el amor que le demuestra su amigo cada vez que se ven es sincero, y por eso se queda escuchando sus palabras dando vueltas en su cabeza una y otra vez.