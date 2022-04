Antonella mandó al frente con todo a Leo Alturria en medio del escándalo con Lizy Tagliani: "Le pongo un 9 en la intimidad"

De una semana a la otra, el nombre de Antonella Leal se convirtió en tendencia en las redes sociales y en los ciclos de TV a raíz de las revelaciones que hizo sobre su relación con Leo Alturria durante su polémica separación de Lizy Tagliani.

En una entrevista que realizó Ulises Jaitt en El show del regreso (Radio Ensamble), la joven de Luján no dejó tema sin tratar sobre los dos meses y medio que se vio con el ex de Lizy, mientras él definía su ida y vuelta con la conductora.

“No hablamos hace dos días. Lo último que hablé me pidió disculpas y por equivocarse al nombrarme así, porque lo habían agarrado en el medio del trabajo. Cualquier cosa dijo”, contó la morocha.

ANTONELLA LEAL DEFINIÓ CÓMO ERA SU VIDA ÍNTIMA CON LEO ALTURRIA

“Con Alturria hubo mucha piel. Un poco extraño hablar con él. Mucho contacto, mucho mensaje. De repente se cortó. Lo borré de Instagram. No me interesa. No quita que el día de mañana me junte a hablar. Yo hubiese seguido con él”, reconoció Antonella.

Al momento de definir si se arrepiente de haber estado con Alturria, Antonella explicó: “No me arrepentí, disfrutábamos mucho. Es un divino, es divertido, muy cariñoso. (…) Es muy atento, caballero, meloso. Tiene muchas cosas buenas, es buena persona, pero se manejó mal”.

Tras señalar que habló en los medios porque quería limpiar su imagen para no quedar como “la tercera en discordia” entre Alturria y Lizy, Antonella reconoció que lo que más le gustó de Leo es “la intimidad”. “Él, cómo compañero, sirve mucho tenerlo como amigo, es bueno, te escucha, te pone la oreja”, explicó.

ANTONELLA LEAL RECONOCIÓ QUÉ ERA LO QUE MÁS LE GUSTABA DE LEO ALTURRIA

Además, Antonella fue más allá y reveló que en la intimidad “iban variando” de posiciones con Alturria, y no dudó en puntuarlo. “Un 9 en el sexo le damos a Leo Alturria, es muy cariñoso. No se merece el 10”, dijo, y reveló que él le elogiaba la nariz y le pedía “que vaya arriba”.

Antonella también definió su “récord” íntimo con Leo. “De día, varias horas, desde el mediodía hasta la nochecita. Compartíamos películas, era romántico. Me gustaba mucho en la previa Leo Alturria, así en todo”, recordó.

Finalmente, Antonella Leal reconoció que “lo que más la calentaba de Leo” era “su forma de ser” y que era “muy prolijito” en su depilación. “No si me usó para pasar el rato, yo iba el sábado y me volvía el martes. Me siento desilusionada. Hice modificaciones en mi trabajo para verlo, me cubrían”, concluyó.