Antonela Rocuzzo y sus hijos alentaron a Lionel Messi: "¡Cómo te amo!"

La actuación de Lionel Messi fue clave para que Argentina le gane 2-0 a México por la segunda fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022, y el ferviente aliento de Antonela Rocuzzo al padre de Mateo, Thiago y Ciro Messi fueron determinantes.

"¡Cómo te amo!", posteó la novia de toda la vida del capitán y autor del golazo que abrió el camino a la victoria, y facilita la clasificación a los octavos de final.

Firme en el estadio Lusail, donde hubo 80.000 espectadores y se escuchó de forma constante a la hinchada argentina, la rosarina fue junto a sus tres varones con la camiseta celeste de la Selección.

LIONEL MESSI ANALIZÓ LA VICTORIA DE ARGENTINA ANTE MÉXICO EN EL MUNDIAL QATAR 2022

"Era un partido muy complicado para levantarlo porque Mexico juega bien, tiene un gran técnico y maneja la pelota. El primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad, y el segundo cuando nos cag… (sic) nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol, volvimos a ser los que somos nosotros", arrancó Lionel Messi apenas terminado el partido.

"Después, obvio con el resultado, la euforia, la necesidad se hizo el partido como se hizo. Pero había que ganar para acomodarnos", continuó.

"Nos costó mucho el primer partido (debutar) normal, porque hay mucho conmocionante en el primer partido, muchos chicos que juegan su primer mundial, su primer partido, el horario (N del R: el mediodía de Qatar)… No son excusas, pero no salimos como teníamos que salir. Así y todo, fueron dos jugadas aisladas que nos hicieron perder el partido, porque tuvimos muchas situaciones que por centímetros no nos pusimos 2-0 y el partido hubiese sido otro".

"Sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro mundial para nosotros y lo pudimos hacer".

Ahí, habló de los rumores de lesión: "No sé por qué hablan tantas cosas. La vedad que el otro día se hablaba del tobillo, que no tenía nada, y al final, casi al último minuto me doble en serio el tobillo. Parece a propósito. Se dijo toda la semana, cuando no tenía nada, y en el último minuto del primer partido me lo doblé. Pero Estaba bien, después entrené normal, a la par del grupo. En ningún momento entrené solo. Hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer".

"No podemos bajar los brazos ahora. Nosotros lo pusimos así. Tenemos todas finales, no podemos errar. Sabíamos que la respuesta iba a ser así. Nosotros creo que le cumplimos y llevamos mucho tiempo de la mano. Así se consiguieron muchas cosas muy lindas", cerró Lionel Messi.