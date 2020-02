Antonela Roccuzzo le hace el aguante a Lionel Messi en medio de la polémica con Barcelona

De bajísimo perfil, Antonela Roccuzzo prefiere no opinar públicamente sobre la carrera futbolística de Lionel Messi. Mucho menos, si hay conflicto. Sin embargo, esta vez, tuvo un amoroso gesto con su marido en medio del escándalo con Barcelona.

¿Qué pasó? Lionel discutió con el actual director deportivo de su equipo, Eric Abidal. El ejecutivo acusó a los jugadores de no haber realizado todo el esfuerzo necesario para evitar la destitución del anterior director técnico, Ernesto Valverde. Messi no se quedó "en el molde" y le exigió que diera los nombres de los futbolistas que, según él, no se esforzaban lo suficiente.

"Juntos siempre es mejor". G-plus

En este contexto, aunque prefirió no referirse al escándalo, Anto posteó una tierna foto familiar en blanco y negro con Lio. La postal los muestra súper sonrientes, jugando junto a sus tres hijos: Mateo, Ciro y Thiago.

"Juntos siempre es mejor", expresó y añadió el emoji de corazón rojo. El posteo ya superó el millón de likes.