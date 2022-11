Antes de ir al Mundial, Lolo Tinelli obtuvo el cinturón amarillo en Taekwondo y papá Marcelo lo felicitó

Muy cariñoso con su familia, Marcelo Tinelli se mostró muy orgulloso de Lolo, su nene con Guillermina Valdés, por haber ganado el cinturón amarillo en Taekwondo.

El conductor de Canta conmigo ahora lo acompañó a rendir a la academia en donde practica esta disciplina deportiva y acto seguido se fotografiaron juntos tras el triunfo.

"Emoción, vamos Lolo con ese cinturón amarillo en Taekwondo. Aguante", celebró Marce junto a las fotos más lindas del nene feliz, haciendo eco de su logro con ternura.

MARCELO TINELLI MANDÓ AL FRENTE A EL TIRRI EN CANTA CONMIGO AHORA

“¿No serás medio Tirri?”, quiso saber Tinelli y explicó las causas de su razonamiento. El Tirri, si yo bostezo, él, como vive en mi casa, bosteza también. Yo me voy a dormir porque tengo que llevar a mi hijo muy temprano al colegio y él se va a dormir a su cuarto, y al otro día se levanta a las 4 de la tarde”, dijo.

“Es una cosa rara porque yo me levanté a las 7 para llevar al chico al colegio, fui al gimnasio, tuve reuniones, todo. Y él aparece a las 4, y me entero después que se fue a Ink, Kika, Cocodrilo, como a tres boliches en una noche”, agregó el conductor.

“Se escapa a la noche, porque del otro lado de la casa. Es es El Tirri, vos no sos así. Fue un resumen rápido de lo que es mi primo”, concluyó Tinelli.

“Sí, pero un resumen cuidado. ¿Vos decís que me tendría que juntar un poco con El Tirri? No, por suerte, para mí es todo trabajar, gracias a Dios. Me gusta mucho lo que hago porque descubrirlo de grande fue hermoso”, cerró el participante.