Aníbal Pachano, durísimo con Nico Occhiato tras su desplante a Sofía en el Súper Bailando: "Es un naboleti"

La semana pasada en el Súper Bailando 2019, Aníbal Pachano fue testigo directo de una situación que no le hizo gracia. Su hija, Sofía, dijo que Nico Occhiato le parece "un chico agradable" y Marcelo Tinelli le pidió a al joven que bailara un lento con la actriz. Sin embargo, el resultado obtenido fue un tremendo desplante al aire.

Esa misma noche, el integrante del BAR llamó a Sofía y le dijo que lo que había visto le resultó "horrible y que Occhiato era poco caballero".

"El chico es medio quedado, tiene problemitas. Además, entendamos que era un juego, no es para casarse, ni para que mi hija tenga un hijo con este 'naboleti'". G-plus

Tres días después e igual de molesto, Pachano fue a Hay que ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumes en El Nueve, y arremetió sin filtro contra el exnovio de Flor Vigna.

"El chico es medio quedado. Primero con Noelia Marzol, que es semejante mujer. Ahora con Sofía. Ah, y me olvidé de Pampita. Ese chico tiene problemitas. No sabemos a qué punta", comenzó diciendo Aníbal, defendiendo a su hija.

Luego cuestionó la poca predisposición del participante al show televisivo que le propuso Tinelli: "Además, entendamos que era un juego, no es para casarse, ni para que mi hija tenga un hijo con este 'naboleti'. Él tiene una abuela y una familia maravillosa, pero este chico... Debe estar así en los boliches (agarra el celular), todo el tiempo en Instagram. Like, like, like. En otro época eso se llamaría, paja, paja, paja… Le puede gustar otra chica y está todo bien, pero no sirve para el juego".

Y agregó, filoso: "Estos chicos, al igual que los youtubers, tienen un problema con el trabajo, la responsabilidad y la proyección de una profesión. No tienen horizontes. No podés perder la simpatía, ni el minuto que te dan de aire".