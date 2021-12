La angustia de la novia de Pablo Granados por haber sufrido acoso callejero: "Me gritan desde un camión"

Si bien Pablo Granados suele compartir sus ocurrencias más divertidas en las redes sociales, esta vez se puso serio para lamentar públicamente el acoso callejero que sufrió su novia.

Camila y Pablo. Foto: captura Instagram.

La pareja del actor, Camila Delossan, le mandó un desgarrador audio en el que se la escucha súper triste por haber sido acosada en la calle.

¿Qué pasó? La joven contó que le dijeron "asquerosidades" por cómo estaba vestida.

"Estoy harta de los tipos paj... me dan ganas de llorar. Me cambiaron el día, desde que salí. Estoy vestida, no estoy mostrando nada, incluso estoy de largo y no puedo hacer dos cuadras", se la escucha decir.

Y sigue, muy triste: "Te juro que tengo mucha bronca y mal humor, te cambia el día. Salí bárbara, hice tres cuadras y me dijeron de todo. Guasadas, asquerosidades... No podés caminar, voy con el celular en la mano asustada. Guardo todo, me gritan desde un camión, me dicen una asquerosidad. Horrible, la verdad horrible".

EL VALIOSO MENSAJE DE PABLO GRANADOS TRAS EL ACOSO QUE SUFRIÓ SU NOVIA

Camila Delossan. Foto: Instagram.

"Paremos la mano muchachos. Si tenés pareja, una hija, hermana o madre, pensá lo que sufre cada vez que sale a la calle y vive este calvario. Es tristísimo recibir este mensaje de la persona que amás. Había subido este video a mis historias pero como no lo podían compartir me pidieron que lo haga posteo para poder hacerlo", expresó Pablo, indignado.

Y cerró, contundente: "Si te juntás con tus amigos a jugar al fútbol, a comer una pizza o fumarte un faso, está bueno conversarlo en el grupo para que las mujeres dejen de pasar por estos momentos de mierd... que las llenan de miedo. Acordate, puede ser tu novia, tu hija, tu vieja. AFLOJEMOS que estamos entrando en 2022 y eso NO VA MÁS".