La angustia de Julieta Prandi por el conflicto con su ex le pasó factura a su salud y se quedó sin voz: "Me quedé muda"

Julieta Prandi reveló lo mal que la pasó durante su relación con Claudio Contardi, el papá de sus dos hijos, a fines de 2019. Sin embargo, desde ese entonces sigue enfrentándose con su ex en la Justicia y a la espera de una resolución.

El conflicto con Contardi se recrudeció luego de que él dejara a los hijos que tienen juntos en la puerta de su casa, solos y sin tener la certeza de que alguien podría cuidarlos esa tarde, cuando le habría correspondido a él quedarse con ellos ese fin de semana.

Luego de que la modelo revelara que sus chicos le habrían pedido no volver a ver a su papá, contó cómo este enfrentamiento constante y la falta de respuesta de la Justicia está afectando tanto a su salud emocional como física.

"Falté a la radio unos días porque me quedé muda... Ya recuperé la voz y me reincorporé pero no es nada agradable estar en esta espera y en esta angustia esperando a que realmente la Justicia se despierte, mire lo que tiene que mirar y haga su trabajo... Nada más", afirmó en diálogo con la revista Paparazzi.

Y se despidió remarcando que espera que en breve la jueza que tomó la causa le de una respuesta favorable para sus hijos.