La angustia de Fede Bal tras la internación de Carmen Barbieri, afectada por el covid: "Estas son horas críticas"

El jueves por la noche, tras cumplir con una función de la obra Mentiras inteligentes, Fede Bal habló del traslado a terapia intensiva de Carmen Barbieri, quien lleva dos semanas internada producto a complicaciones que le ocasionó contagiarse Covid-19.

"Él cuadro se complicó, está en terapia y están intentando no administrarle un medicamento porque ella hace poquito tuvo un herpes y le bajan las defensas. Están intentado que naturalmente, y con los medicamentos que ya tiene, evolucione. No tengo mucha data para dar, es el curo de esta enfermedad. Estas son horas bastante críticas”, le dijo el actor a Intrusos, visiblemente preocupado.

Luego dio más detalles del cuadro actual de su mamá: "Tuvo un episodio a la noche, no estaba saturando el oxígeno en sangre, necesitaba más oxígeno y no estaba mejorando. Entonces, para tenerla más controlada se decidió llevarla a terapia. No está intubada".

Imposibilitado de poder verla, pero acompañándola de cerca, Fede Bal no ocultó su tristeza y le pidió a la gente que le mande buena energía a Carmen para que salga adelante prontamente. "Yo estoy muy angustiado. Espero que la fuerza de mi vieja y la de los doctores hagan todo para que esté bien. Yo no soy creyente, creo en otras cosas, y no soy religioso, pero me parece que no es en vano pedir ayuda. ¡Hay tanta gente que la quiere a mi vieja! Está bueno poder pedir una mano energética", señaló el actor, esperando que su mamá evolucione favorablemente.

EL CUADRO DE CARMEN DE ESTE SÁBADO

"No la puedo caretear, estamos chequeando la información. Hablé con Fede y Carmen se complicó, está en coma farmacológico en este momento. Empecé a chequear con Adrián Pallares y con otros colegas; pero hablé con Fede y sí, se ha complicado un poco Carmen, está en coma farmacológico e intubada", informó Marcelo Polino, este sábado, en Polino Auténtico por Radio Mitre.