La angustia de Fede Bal tras bailar sin Lourdes Sánchez en ShowMatch: "Me siento con una mochila muy pesada"

Mientras Lourdes Sánchez se recupera de su intervención de urgencia a la que debió someterse el último viernes (donde debieron sacarle las trompas de Falopio y el apéndice por una infección que puso en peligro su vida), Fede Bal volvió a la pista del Súper Bailando con Soledad Bayona, en reemplazo de la bailarina.

Tras su performance, Aníbal Pachano notó "raro" al actor. A lo que Fede se sinceró al volcar sus sentimientos: "Sí, estoy muy triste y muy angustiado", contó el hijo de Carmen Barbieri al aire.

"Yo quiero que entiendan una cosa: esta propuesta salió de cuando ella viajó a Nueva York y vio esta coreo de Moulin Rouge y se emocionó al verla, es una idea de Lourdes. Cuando la vio dijo 'tenemos que hacer esto'", agregó.

Y continuó: "Entonces armamos todo esto para ella porque es lo que más le gusta. Y fue un poco su sueño que hoy no podemos hacer. Eso me tiene muy mal porque me parece que no se merece estar pasando por lo que está pasando ahora. Las cosas no son así. Este baile es por ella y yo estoy acá y si sigo en este Bailando es por el sueño que tenemos y porque estoy defendiendo su lugar".

"El baile para ella es todo, es su vida y esta es su casa. Me siento con una mochila muy pesada y tal vez, a la hora de bailar, se notó. Le pido disculpas a Lourdes porque lo único que hago es defender su lugar para cuando se recupere", cerró Federico, muy conmovido.