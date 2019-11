La angustia de Cinthia Fernández, a poco de blanquear su separación de Martín Baclini: "Yo lo sigo amando"

Con el dolor aún marcado a fuego en su corazón por su separación de Martín Baclini, Cinthia Fernández mantuvo un profundo mano a mano con Pampita en la que no ocultó la angustia que aún la atraviesa por el cuerpo.

Así fue el ida y vuelta entre la entrevistada y la conductora en Pampita Online:

Pampita: -¿Tenías esperanza de que volvieran con Martín?

Cinthia: -Sí. Hoy no sé si es tan real, pero sí.

"No me desenamoro de un día para el otro. Yo a Martín lo sigo amando". G-plus

P: -¿Y cuando dijeron ‘ya está, hay que decirlo (que estaban separados)?

C: -No, fue elección de Martín. No estaba de acuerdo. No estoy de acuerdo.

P: -Capaz no aguantaba más seguir fingiendo algo...

C: -Puede ser. Pero creo que si amás, podés llegar a hacer ese sacrificio. No sé cómo lo siente él, yo te digo desde mi lado. Yo no estaba con él y lo hacía porque tenía esa esperanza de pensar “por ahí, si no se dice, lo podemos arreglar”. Ahora está todo el mundo opinando de la separación.

P: -¿Le darías otra oportunidad?

C: -Yo no me desenamoro de un día para el otro. Yo lo sigo amando.

P: -¿Y estás preparado para verlo con otra persona si llega a pasar?

C: -No, pero lo tengo que aceptar. Quiero creer por lo que conozco y conocí de él, que le pase eso. Pero no, no estoy preparada. Pero lo tengo que aceptar, es la vida.

"Pensé en irme del Súper Bailando (donde participa con Martín Baclini, su ex) Si hay conexión (en el baile), para mí es que algo sigue estando. Quizá me ilusiono, puede ser porque soy un poco soñadora (rompe en llanto)". G-plus

P: -¿Y no es morboso ir a ensayar (Cinthia y Martín también son compañeros en el Súper Bailando) y verlo? Porque vos todavía lo amás un montón…

C: -Sí, y también pensé en irme del programa. Si hay conexión (en el baile), para mí es que algo sigue estando. Quizá me ilusiono, puede ser porque soy un poco soñadora (rompe en llanto).

P: -Ay, Cinthia…

C: -Me quiero hacer la fuerte, pero bueno...

P: -Sos una mujer maravillosa. Voy a hablar con vos cuando termine este programa.

C: -Sí, me tengo que querer más. Sé que voy a salir, soy fuerte.