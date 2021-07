Angie Balbiani habló a fondo sobre los rumores de romance con Jorge Rial: "No creo que Romina Pereiro haya pedido mi cabeza"

Cuando inesperadamente Angie Balbiani salió de Intrusos (América), un fuerte rumor comenzó a girar cerca de ella y Jorge Rial. Se decía que Romina Pereiro había pedido que desvincularan a la panelista por supuestamente estar viviendo un affaire con el conductor.

El tiempo pasó y Angie volvió a desmentir rotundamente este fuertísimo rumor. En primer lugar, aclaró por qué se fue del programa. "Se dijeron muchas cosas. No me echaron, sino que se me venció el contrato y no me lo renovaron... Fue prolijo el tema pero versiones hubo muchas", había afirmado en LAM (eltrece).

En estos últimos días, Angie volvió a referirse a este tema y aclaró que le afectó mucho la versión de romance con Jorge. "Lastimó mi honra el rumor que se corría porque tenía que ver con algo sentimental. Me pasaron dos cosas: porque creo que somos hipócritas como sociedad cuando decimos que estamos dejando de ser machistas, no hay nada más machista que pensar que me fui porque tenía un romance con el conductor. A la mujer le quita el rol de decir 'ojo, tal vez la contrataron porque les gusta cómo hago mi trabajo'. A mí se me terminaba el contrato y habían decidido no renovarlo. Me toca la honra porque amo a mi pareja. A mi pareja no le gusta figurar y me encanta que así sea. La honra y la fama no van de la mano", dijo en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y cerró defendiendo a Romina, dejando bien en claro que no cree que haya tenido que ver con su salida de Intrusos. "Nunca me crucé con ella, tampoco sé cómo abordarla. Si es un rumor tampoco sé cómo piensa ella. Y también dudo mucho que una mujer como Romina Pereiro haya pedido mi cabeza cuando ella es madre y también se quedó sola con dos nenas", cerró, sorora.

¡Clarito!