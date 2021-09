Angie Balbiani, amiga de Pampita, lanzó un fuerte comentario sobre Benjamín Vicuña: "Yo quiero la resiliencia del famoso"

A semanas de que Benjamín Vicuña se separara de China Suárez, en Editando Tele hablaron del rumor de acercamiento entre el actor y Luciana Salazar. Entonces, Angie Balbiani, íntima amiga de Pampita, lanzó un fuerte comentario sobre él.

“¡Yo quiero la resiliencia del famoso!", exclamó la panelista haciendo hincapié en que nota que el actor habría superado rápidamente su angustia por haberse separado de la mamá de sus dos hijos más chicos, Amancio y Magolia.

Aún muy picante, Angie se diferenció totalmente de Benjamín y contó que cuando ella se separó la pasó pésimo durante mucho tiempo.

"¡Porque no les pasa nada! ¡No lloran! ¡No están tristes! Yo lloré un montón cuando me separé ¡Acá como que no sufren! Como que no pasaran por un proceso", cerró, muy picante, sobre el ex de una de sus mejores amigas.

¿Recibirá respuesta?