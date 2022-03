Ángela Torres, muy fuerte contra Viviana Canosa por sus críticas a la marcha por el Día de la Mujer: "Tiene el cerebro putrefacto"

Ángela Torres se hizo eco de la indignación de Viviana Canosa, quien arremetió duro contra las mujeres que marcharon el Día de la Mujer. La conductora las tildó de "vagas" y las mandó a laburar.

Agarrándose la cabeza, la actriz fue letal con Viviana en sus historias de Instagram: "¡Por Dios! ¿Qué le pasa a Viviana Canosa? ¿Qué tiene en la cabeza, señora?".

"No puedo creer todo lo que dijo el día de la marcha del 8M. Me flashea el bocho, pero me flashea que haya personas que piensen de esa forma. Tienen el cerebro contaminado, todo putrefacto, lavado, asqueroso", expresó Ángela Torres, totalmente en la vereda opuesta de la conductora.

FUERTE DESCARGO DE VIVIANA CANOSA SOBRE EL 8M

Al frente de Viviana con vos, Viviana Canosa tomó la palabra y generó polémica con el descargo que hizo sobre la marcha que se llevó adelante en la Argentina, el Día de la Mujer.

"¿Qué es el patriarcado para ustedes chicas? Es un padre ausente, es un hermano que les hizo bullying, es un pibe que en el colegio no les dio bola, en la universidad no se las garcha... ¿qué es para ustedes el famoso patriarcado?", comenzó diciendo la conductora, sin filtro.

"La verdad, les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. ¡Vayan a laburar! Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno por eso hoy es el día internacional de la mujer verde, no de la mujer, nos robaron hasta eso", continuó.

"Ustedes usan el 8M para algo que significa todo lo contrario que significa el 8M. Arruinan todo, rompen todo, es el día hoy de la mujer verde", sentenció, polémica.

"Estas impostoras no creen en la patria, no creen en el honor, en el esfuerzo, básicamente no creen en el laburo. Insisto: muchas de ellas hoy no fueron a laburar, para no sé, quedarse en tetas, putear... La verdad que las mujeres no nos sentimos identificadas con ustedes, son una minoría", agregó Canosa.

"Y, además, lo que más me rompe, es que a estas vagas la pagamos con la nuestra, si se la pagan ellas no me importa. Igual me molesta mucho que caguen la Catedral, me molesta horrores, me molesta mucho que no respeten a la iglesia", concluyó Viviana Canosa, cosechando críticas.