Ángela Leiva reveló que siente inseguridades cuando se ve en TV: "No me acepto"

A cuatro meses de estar actuando en La 1-5/18 (eltrece), Ángela Leiva, que si bien es cantante se animó a incursionar en el mundo de la actuación, contó que le cuesta muchísimo verse en TV y que aún no logró aceptarse a sí misma.

"Me parece bastante vergonzosa mi imagen... Me pasa todo el tiempo de no aceptarme, al estar tan expuesta ahora en televisión...", admitió, muy sincera, en una entrevista con el segmento 1+1 conducido por Javi Ponzone y Juli Bartolomé para eltrece

Acto seguido, remarcó que le gustaría sentirse más segura de sí misma porque lo importante, según ella, es lo que cada persona piensa de sí y no lo que los demás dicen de ella.

"Lo más importante es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, que lo que ven los demás. Porque los demás van a ver lo que nosotros mostramos", sentenció haciendo hincapié en que cuando recién arrancaba a grabar actuaba frente al espejo pero que ya no lo hace más.