Ángela Leiva habló de la violencia psicológica que sufrió con su exnovio: "Él me quería hacer creer que yo no iba a existir más"

Ángela Leiva habló de la violencia psicológica que sufrió con su exnovio, Mariano Zelaya, durante los años que fueron novios y él la representó como cantante.

Al borde del llanto, la cantante recordó el maltrato y abuso de poder que sufrió de su ex, quien también era su mánager y la acompañaba en su carrera musical.

"Cuando estuviste en el lugar de víctima, te olvidás de todas esas cosas, una las tapa con cosas lindas pero es importante recordar", expresó Ángela en Intrusos (América) luego de que Florencia de la Ve remarcara que su ex se quedó con todo lo que le pertenecía pero no con su talento.

"A mí me salvó mi deseo y amor por la música, por cantar... Él me hacía creer que yo no iba a existir más, fue violencia psicológica y económica". G-plus

ÁNGELA LEIVA CONTÓ QUÉ LA SALVÓ TRAS LA VIOLENCIA QUE SUFRIÓ

"A mí me salvó mi deseo y amor por la música, por cantar. Cuando yo terminé la relación con mi ex, decidí enamorarme, si tenía que empezar de cero con mi música... Él me hacía creer que yo no iba a existir más, fue violencia psicológica y económica. Fue tremendo pero hoy lo cuento desde un lugar de resiliencia. Esa es la parte que más me gusta", cerró Ángela remarcando que fue víctima de abuso de poder por parte de Zelaya.