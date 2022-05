Ángela Leiva habló de la polémica con su nuevo novio, que será padre con su ex: "Es su hijo, no el mío"

En la fiesta de los Premios Martín Fierro 2022 una de las que celebró los galardones de La 1-5/18 fue Ángela Leiva. Ahí fue entrevistada por Socios del espectáculo donde se refirió por primera vez a su flamante pareja, el músico Gabriel Mikelovich, y una polémica que se hizo pública por el embarazo de la exnovia de él.

“Estoy muy bien. ¡No hubo superposición de relaciones! ¡No, no!”, aseguró la cantante al preguntarle por la situación y negó la polémica. “Hay una realidad que es que cuando yo empecé a conocerlo fue muy cerquita de cuando él cortó con la ex”, aseguró,

“Estando conmigo me contó que iba a ser papá con la ex. Nosotros nos estábamos conociendo y yo dije ‘bueno, que se yo, si están las cosas claras yo no tengo problema, es tu hijo y no el mío’”, aseveró.

"Él se enteró cuando estaba avanzado el embarazo". G-plus

EL NUEVO NOVIO DE ÁNGELA LEIVA SERÁ PADRE DE SU EX: LA PALABRA DE LA CANTANTE

“Le dije ‘está todo bien, te respeto y te acompaño’”, relató la charla que tuvo con el percusionista de su banda.

“Él se enteró cuando estaba avanzado el embarazo”, explicó, dejando de lado cualquier tipo de polémica.

“Después la relación fue creciendo, creciendo y hace un mes que somos novios”, contó, sobre el buen momento sentimental que vive.