Ángela Leiva contó que ya nació la beba que su novio tuvo con su expareja: "Todavía no la conozco"

En un gran momento laboral y sentimental, Ángela Leiva dio una nota con Socios del Espectáculo donde tuvo una divertida reacción por el rumor de embarazo con su novio Gabriel Mikelovich y contó que su pareja acaba de ser padre con una expareja.

La cantante estalló de risa ante la versión de que estaba en la dulce espera y la desmintió, pero sí habló de la beba que tuvo su novio, quien es músico de su momento. “Mi novio acaba de ser papá con su ex. Una bebé hermosa. Todavía no la conocí, pero yo no estoy”, contó.

¿Es un plan de la artista la maternidad? “Por el momento no me da ganas, che. ¡Te aviso!”, lanzó, divertida.

"Mi novio acaba de ser papá con su ex. Una bebé hermosa. Todavía no la conocí, pero yo no estoy". G-plus

ÁNGELA LEIVA SE VA A ESTADOS UNIDOS CON LOS ÁNGELES AZULES

La exconcursante de La Academia de ShowMatch contó por qué tuvo que decirle que no a Marcelo Tinelli y su Canta Conmigo Ahora. “Me llamaron y lamentablemente no pude estar. Es por trabajo”, contó.

Más sobre este tema Las fotos de Ángela Leiva con su novio, Gabriel Mikelovich, a puro beso y arrumaco

“Ahora me voy a Estados Unidos en septiembre. Los Ángeles Azules me invitaron a su gira por allá y ahí me voy a tomar unos días de vacaciones”, reveló, contenta sobre su próximo paso.

Más sobre este tema Ángela Leiva está de novia con un músico de su banda: "Él está esperando un hijo con su ex"

“También comienzan los preparativos para el Luna Park del 4 de diciembre”, aseveró.