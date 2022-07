Angel De Brito, tajante al hablar con Martín Salwe de Majo Martino: "Ella está enamorada de vos, no de Locho"

En medio del quiebre que surgió en la relación de Martín Salwe con Majo Martino después de los fuertes cruces que mantuvieron mientras participaban de El Hotel de los Famosos, Ángel de Brito sorprendió al aire en LAM con su fuerte análisis.

Con Salwe de invitado, el locutor dio detalles de cómo vivió el distanciamiento con la joven: “Lo que me pasó a mí con Majo es que adentro de El Hotel de los Famosos sentí una distancia. Es un tema normal en una relación. Era mi amiga afuera y adentro no se dio. Cosas que pasan”

“Me distancié justo antes de que sea el aniversario de la madre, me encantaría haber estado”, agregó, luego de que las angelitas le recordaran que una de las cosas que más sufrió Martino fue no haberlo tenido en una fecha especial.

Ángel de Brito a Martín Salwe: "Majo Martino está enamorada de vos, no de Locho Loccisano". G-plus

Tras escucharlo, De Brito dio que hablar con su contundente opinión: “Majo está enamorada de vos, no de Locho (Loccisano, con quien ella comenzó una historia de amor). Te tiene entre ceja y ceja, cada vez que viene dice ‘Salwe, Salwe’. Es lo único que dice. Y fuera de cámara es peor”, lanzó. Y Martín cerró, entre risas: “¡No, ella está enamorada de Locho!”.

¡Qué momento!