Ángel de Brito, sin filtro contra Jimena Barón por su rol en el jurado de La Academia: "No tendría que copiar a Moria"

Ángel de Brito criticó sin filtros a Jimena Barón en LAM, luego de que la artista cuestionara la reacción del conductor y de Pampita al ver el homenaje que Rodrigo Tapari le rindió a Selena en La Academia.

Ángel y Carolina Ardohain argumentaron que no se emocionaron con la performance y dejaron entrever que Selena no es lo suficientemente popular en nuestro país como para que se la homenajee en La Academia y Jimena reaccionó con reproches e indignación.

Lejos de dejarlo pasar, De Brito miró a cámara y le retrucó durísimo a Barón: "Es muy resentida. Yo nunca dije que Selena no sea conocida o que es una porquería. Yo le di la devolución a Tapari, no a Jimena Barón. ¡No sé qué se mete!".

"La jurado nueva está pasada de acting. Se hace la Moria. Hace caritas a la cámara. Son recursos viejos". G-plus

Enojado el conductor de LAM fue por más: "La jurado nueva está pasada de acting. Se hace la Moria Casán. Hace caritas a la cámara. Son recursos viejos".

"No tendría que copiar a Moria y hacer lo suyo. Se la pasó haciendo acting mientras hablábamos con Pampita para que Marcelo Tinelli diga: 'Che, Jimena, ¿qué te pasa?’", agregó Ángel, picantísimo con su colega de La Academia.

Antes de finalizar su descargo contra Jimena Barón, el conductor de LAM señaló: "Ella lo que quería es cantar el tema de Selena. Es recartonera".