Ángel de Brito reveló si Cachete Sierra se fue enojado de la final de La Academia: "Se fue contento y agradecido"

En una reñidísima final, Noelia Marzol se impuso frente a Agustín Sierra en La Academia de ShowMatch. El desenlace, según contó Yanina Latorre, había molestado al actor, sin embargo, Ángel de Brito dio otra versión.

“¿Cachete se fue enojado porque no ganó?”, le preguntó Pía Shaw al conductor en LAM. “No. Me habían enchufado a Marta, su perra, en mi camarín. Me lo usaron todo el año, desde Lourdes Sánchez hasta L-Gante”, comentó, divertido el jurado del certamen.

“Cachete cuando terminó todo me vino a saludar y tuvo la mejor. Se fue reagradecido, contento. Obviamente quería ganar, como cualquiera, pero yo no lo vi enojado para nada”, aseveró.

¿Cachete Sierra se molestó por no haber ganado La Academia?

“Teníamos el dato de que Cachete no estaba enojado, pero en el momento se quedó un poquito… Estaba caliente y, de hecho, se fue de la fiesta y después volvió”, contó Yanina, sobre su versión de por qué el ex Casi Ángeles no estuvo con el mejor de los humores tras perder en la final.

Pero Ángel fue categórico. “Estuvo bailando toda la noche con la novia en la fiesta posterior. Si estás enojado, te vas”, lanzó.